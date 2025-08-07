Enthüllt: Die wahnwitzigen Ausgaben und Exzesse der Sarah Ferguson

"Auf der Grundlage von vier Jahren Recherche und Hunderten von Interviews bietet eine brisante neue Biografie über Prinz Andrew überraschende Einblicke in sein hedonistisches Leben, seine umstrittenen Freundschaften und seine geheimen Bemühungen, Geld zu machen", schreibt die Daily Mail über das Buch mit dem Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" von Autor Andrew Lownie, welches derzeit hohe Wellen schlägt. So sah sich Prinz Harry gezwungen, sich von Lownie aufgestellten Behauptungen, wonach es in der Vergangenheit zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen ihm und Prinz Andrew gekommen sei, zu distanzieren. Das Buch wartet zudem mit einigen brisanten Enthüllungen über Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson und deren verschwenderische Lebensweise auf.

Schwarzes Schaf Sarah Ferguson "Die Geschichte von Sarah Ferguson, der Herzogin von York, ist, wie die von Prinz Andrew, geprägt von Ehrgeiz und finanzieller Rücksichtslosigkeit", zitiert die Daily Mail aus der neuen Biografie. "Sie feierte, sie nahm sich Liebhaber, sie war indiskret, was Prinzessin Margaret dazu veranlasste, der Herzogin zu sagen: 'Du hast mehr Schande über die königliche Familie gebracht, als man sich je hätte vorstellen können. Offensichtlich hast du nie bedacht, welchen Schaden du uns allen zufügst. Wie kannst du es wagen, uns zu diskreditieren?" Herzogin von York in der Schuldenfalle In der Vergangenheit hat sich "Fergie", die 1996 von ihrem Ex-Mann Prinz Andrew geschieden wurde, wiederholt über ihre als zu gering empfundene Scheidungsvereinbarung beklagt. Bereits in den ersten Jahren nach der Scheidung soll sie Schulden in der Höhe von mehreren Millionen Pfund angehäuft haben. 2009 unterzeichnete die zweifache Mutter einen Jahresmietvertrag für ein Haus für 8.000 Pfund im Monat, wohnte aber stattdessen bei Andrew in der Royal Lodge. Das Resultat waren 50.000 Pfund, die sie für ein Haus ausgab, in dem sie nie wohnte. 2010 hatte sich Ferguson, die einst eine Sekretärinnenschule absolviert hat, offiziell zu ihren Geldsorgen bekannt - als ihre New Yorker Firma "Hartmoor", die ihr zu einer Karriere in den Vereinigten Staaten verhelfen sollte, mit rund einer Million Dollar pleite ging.

Exzesse und gedankenlose Ausgaben Über Fergies Ausgaben schreibt Andrew Lownie: "Doch ebenso erstaunlich war ihr extravaganter Lebensstil, ihre Exzesse. Sie gab in epischem und oft gedankenlosem Ausmaß Geld aus, das sie meist nicht besaß. Dies trat insbesondere nach ihrer Trennung von Andrew im Jahr 1992 ans Licht. Im Sommer 1994 mietete sie das Domaine La Fontaine in der Nähe von Cannes für 20.000 Pfund." "Obwohl es als Selbstversorger-Unterkunft bezeichnet wurde, wurde sie von einem Butler, zwei Haushälterinnen, einer Ankleiderin, einer allgemeinen Assistentin und einem Kindermädchen begleitet", fährt der Autor fort. "Zwei weitere Assistentinnen flogen ein und aus; zwei Sicherheitsbeamte von Scotland Yard waren vor Ort, um die royalen Töchter [Anm. Eugenie und Beatrice] zu beschützen." "Ein Lastwagen aus England brachte Sonnenliegen und Schwimmbeckenspielzeug für die Kinder, und es wurden fünf zusätzliche Telefonleitungen installiert, eine davon am Pool. Es gab eine tägliche Weinlieferung, darunter Rosé-Champagner von Laurent-Perrier und ihr Lieblingswein Puligny-Montrachet für 60 Pfund pro Flasche, die oft geöffnet und dann nicht getrunken wurde", beschreibt Lownie die Ferien der Herzogin. Während ihres Aufenthalts soll die Herzogin einen Anruf aus Romenda Lodge, ihrem Mietshaus mit sechs Schlafzimmern und Swimmingpool in England, erhalten haben, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass der Stromversorger ihr wegen einer unbezahlten Rechnung über 1.400 Pfund mit der Sperrung drohe. Vor ihrer Abreise habe sich Fergie geweigert, den Scheck zu unterschreiben, mit der Begründung: "Ich bin nicht interessiert", behauptet der Autor der neuen Royal-Biografie und erinnert bei dieser Gelegenheit auch daran, dass Fergie im Jahr zuvor jedes zweite Wochenende in Irland auf einem Gestüt verbracht haben soll, das einem der führenden internationalen Springreiter Irlands gehörte. Im Oktober 1994 unternahm Prinz Andrews Ex-Frau eine dreitägige Reise nach Kenia, um kranke Kinder zu besuchen. "Die Sponsoren lagerten in einem Privatflugzeug, einem Land Rover und der 300 Pfund pro Nacht teuren Präsidentensuite des Mount Kenya Safari Clubs – in einem Land, in dem viele Menschen nur 20 Pfund pro Woche verdienten", behauptet Andrew Lownie. Zwischen ihrer karitativen Arbeit habe sich Fergie eine Auszeit gegönnt, um auf Safari zu gehen und am Strand mit Schildkröten zu spielen. Auch sonst nutzte Fergie ihre Wohltätigkeits-Aktivitäten gerne für eigene Zwecke. Einmal habe sie einen sechstägigen Wohltätigkeitsbesuch in den USA mit der Bewerbung eines ihrer Kinderbücher verbunden. Fergies Reaktion auf Pleite war ein Luxus-Urlaub Richtig arm war die Herzogin also nie. Andrew, oder wahrscheinlicher die Queen, hätten einen Großteil der Schulden der Herzogin abbezahlt, als ihre Firma "Hartmoor" mit rund einer Million Dollar pleite ging. Zwölf Mitarbeiter mussten entlassen werden, einige von ihnen hatten bis zu sechs Monate lang kein Gehalt erhalten.