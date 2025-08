Prinz Harry bricht sein Schweigen mit emotionaler Erklärung

In einem Interview mit der London Times führte Chandauka unter anderem "Misogynie" als Grund für den Rücktritt des Herzogs von Sussex und des Kuratoriums an.

Chandauka stellte sich zudem als Whistleblowerin dar, die Probleme um Machtmissbrauch, Mobbing und Frauenhass in der Organisation anprangerte. Sie gab an, die britische Aufsichtsbehörde für Wohltätigkeitsorganisationen eingeschaltet zu haben. Die Behörde teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, Bedenken hinsichtlich der Führung von Sentebale seien ihr bekannt. "Wir prüfen die Angelegenheit, um die geeigneten aufsichtsrechtlichen Schritte zu bestimmen", hieß es weiter.

Misogynie ist ein Begriff für sexistische Unterdrückung und Verachtung von Frauen, der dazu dient, Frauen in einem niedrigeren sozialen Status als Männer zu halten und so patriarchalische soziale Rollen aufrechtzuerhalten. Der Begriff wurde laut dictionary.com und ihrer Website erstmals 2008 von der Aktivistin und feministischen Wissenschaftlerin Moya Bailey geprägt.

Harry begrüßte die Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde. "Wir gehen fest davon aus, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen wird, die uns letztlich kollektiv zum Rücktritt gezwungen hat", hieß es in einer Mitteilung des ehemaligen Royals laut der Nachrichtenagentur PA im Frühling.

Untersuchungs-Ergebnis entlastet Prinz Harry

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Die Charity-Komission fand nach einer Untersuchung keine Hinweise auf "weit verbreitetes oder systematisches Mobbing oder Belästigung, einschließlich Frauenfeindlichkeit oder Misogynie", berichtet People. Die Kommission stellte auch keine "Übergriffe" seitens Chandauka oder von Prinz Harry fest, kritisierte jedoch alle Seiten dafür, den Konflikt "öffentlich ausgetragen" zu haben, und verwies auf schlechte interne Führung und das "Versäumnis, Streitigkeiten intern zu lösen, was den Ruf der Wohltätigkeitsorganisation schwer beeinträchtigte und das Vertrauen der Öffentlichkeit in Wohltätigkeitsorganisationen insgesamt untergraben könnte."

Harry veröffentlicht Stellungnahme

In einer Stellungnahme sagte ein Sprecher von Prinz Harry: "Es überrascht nicht, dass die Kommission kein Fehlverhalten in Bezug auf Sentebales Mitbegründer und ehemaligen Schirmherrn, Prinz Harry, Herzog von Sussex, feststellt. Sie fand auch keine Hinweise auf weit verbreitetes Mobbing, Belästigung oder Frauenfeindlichkeit und Misogynie bei der Wohltätigkeitsorganisation, wie von der derzeitigen Vorsitzenden fälschlicherweise behauptet."

"Trotz alledem bleibt ihr Bericht in vielerlei Hinsicht beunruhigend unzureichend, vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass die Folgen des Handelns der derzeitigen Vorsitzenden nicht von ihr getragen werden, sondern von den Kindern, die auf Sentebales Unterstützung angewiesen sind", so der Sprecher weiter.

Eine Quelle berichtet indes gegenüber People, dass der Herzog von Sussex und Prinz Seeiso keine Möglichkeit sehen, zur Wohltätigkeitsorganisation zurückzukehren, solange Chanduka im Amt ist, sich aber alle Optionen offen halten.

"Sowohl Prinz Harry als auch Prinz Seeiso sind am Boden zerstört über die faktisch feindliche Übernahme durch Sophie Chandauka", so die Quelle aus dem Umfeld der ehemaligen Treuhänder und Förderer. "Dies war das Lebenswerk von Prinz Seeiso und Prinz Harry. Sie haben die Organisation vor 19 Jahren gegründet und in dieser Zeit viel Herzblut und ihr eigenes Geld investiert, um diese Wohltätigkeitsorganisation zu dem zu machen, was sie heute ist: eine Multimillionen-Pfund-Wohltätigkeitsorganisation, die den begünstigten Gemeinden in Lesotho und Botswana nur Gutes bringt."