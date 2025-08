Romanze mit Pamela Anderson: Das sagt die Familie von Liam Neeson

Die zwei Stars wirken sehr vertraut miteinander – aber gelten zumindest offiziell beide als single. Also: Sind sie nun ein Paar oder soll nur die Werbung für das Film-Remake angekurbelt werden? Das Magazin People jedenfalls zitiert eine anonyme Quelle, die es wissen will: "Es ist eine aufkeimende Romanze im Anfangsstadium. Es ist etwas Ernstes, und es ist klar, dass sie ineinander verknallt sind." Auch Neeson bestätigte im Interview mit der dpa die tolle Chemie zwischen ihm und der Ex-"Baywatch"-Schauspielerin: "Wir hatten einfach das Gefühl, dass da etwas zwischen uns war, und wir haben darauf vertraut."

Auch Pamela Andersons Sohn Brandon Thomas Lee (29) meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort, bezog sich dabei allerdings auf die Arbeit seiner Mutter: "Ich bin so stolz auf dich und all die harte Arbeit, die in diesem Film steckt! Alle Beteiligten sollten so stolz sein!"

Und Hollywood-Star Jessica Alba (44) begnügte sich mit drei mysteriösen schwarzen Herzen.

Es bleibt also spannend, ob wir uns mit Liam Neeson und Pamela Anderson über ein neues Hollywood-Traumpaar freuen dürfen.