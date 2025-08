Heidi Klum zeigt erstmals Video ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz

In dem Clip sieht man das Brautpaar ausgelassen tanzen, es handelt sich also um die Feier nach der Zeremonie. Auch Toms Zwillingsbruder Bill ist zu sehen, wie er mit seiner Schwägerin die Tanzfläche unsicher macht. Auch die zahlreichen anderen anwesenden Gäste hatten sichtlich Spaß an dem Abend. Doch natürlich darf auch die Romantik nicht fehlen: Klum und Kaulitz fallen sich nicht nur lachend in die Arme, sondern sehen sich auch verliebt tief in die Augen und tauschen ein Küsschen aus. Klum lacht zudem überglücklich in die Kamera.

"Ich liebe dich mein Tom"

Doch das ist noch nicht alles, was Klum zum sechsten Jahrestag ihrer dritten Ehe auf Instagram veröffentlichte. So postete sie auch ein Foto, auf dem sie und ihr Ehemann sich in einem Infinity-Pool vor einer traumhaften Kulisse küssen, Klum mit einem Champagner-Glas in der Hand. "Heute sechs Jahre verheiratet. Ich liebe dich, mein Tom", schrieb das Model dazu. Tatsächlich wirkt das Paar noch so verliebt wie am ersten Tag.

In zeitlichen begrenzt abrufbaren Instagram-Stories teilte Klum außerdem (professionelle) Fotos des Paares vom Hochzeitstag vor dem Traualtar sowie ein Foto von verpackten Geschenken. Auch aktuelle Clips und Fotos von Klum, Kaulitz und Freunden sind zu sehen – nämlich von einem Strand-Dinner am Wochenende und einer Strandparty. Das Paar dürfte seinen Hochzeitstag also gebührend gefeiert haben.