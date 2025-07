Offen wie nie: Heidi Klum über Zweifel an Beziehung mit Tom Kaulitz

Fast wäre sie an dem Abend, an dem sie Kaulitz vor sieben Jahren kennenlernte, nicht ausgegangen. "Eigentlich wollte ich zu Hause bleiben", erinnert sie sich. "Aber dann habe ich mir selbst einen kleinen Tritt in den Hintern gegeben."

Musste Zweifel an der Beziehung überwinden

Das Paar verlobte sich im Dezember 2018 und heiratete zwei Monate später - auch wenn Heidi Klum zunächst Zweifel an der Beziehung hatte.

"Zuerst wollte ich das, was ich von verschiedenen Männern gelernt hatte, mit denen ich zusammen war, [projizieren]", gesteht das Model. "So nach dem Motto: 'Oh, das erinnert mich an etwas, das passiert ist, ist das ein Warnsignal?'", so Klum darüber, wie sie von vergangenen Beziehungen geprägt wurde. "Aber Tom sagte: 'Tu mir das nicht an, denn ich bin nicht diese Person, ich bin nicht jene Person. Streich alles. Ich muss eine faire Chance haben.'"

Davon, dass der Altersunterschied in ihrer Ehe von Fans und Presse immer noch gerne thematisiert wird, lässt sich Klum nicht beirren. "Wenn sich bei uns zu Hause die Tür schließt, interessiert mich das, was um uns herum passiert, nicht so sehr", sagt sie. "Ich habe Dinge von meinem Mann gelernt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann", fügt sie schmunzelnd hinzu.