Schönheitsgeheimnis: Heidi Klum über Botox und Beauty-OPs

In einem umfassenden Interview mit dem US-Magazin People hat Heidi Klum über zahlreiche Bereiche ihres Lebens gesprochen. So erzählte das Model unter anderem, dass es zu Beginn ihrer Liaison mit Tom Kaulitz einige Zweifel an der Beziehung hatte. Zudem verriet die GNTM-Chefin, wie sie zu Beauty-OPs und Botox steht.

Von den umfassenden Veränderungen, die sie heute in der Branche beobachtet, zeigt sich die 52-Jährige trotz ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber Anti-Aging-Behandlungen begeistert.

"Versteckt euch nicht in euren 50ern"

"Heute ist es okay, älter zu sein – aber früher war das nicht so", sinnierte Heidi. "Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Röllchen am Körper offener akzeptieren. In jedem Alter akzeptiert zu werden, ist großartig. Dass wir uns verändert und so weit entwickelt haben."

"Der größte Irrtum über die 50er ist, dass man von der Stange ist. Das ist nicht der Fall", fuhr sie fort und appellierte an Frauen: "Versteckt euch nicht in euren 50ern."

"Schönheit verändert sich ständig, und ich bin für diese Veränderung da", lautet Heidi Klums Motto. "Wenn es immer das Gleiche ist, ist das Leben langweilig."