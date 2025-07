Brooklyn Beckham stellt Reichtum seiner Schwiegereltern auf Super-Jacht zur Schau

Mit seinen Eltern David und Victoria Beckham soll Brooklyn Beckham ja angeblich im Clinch liegen. Seit Monaten kursieren Gerüchte, wonach der 26-Jährige den Kontakt zu seiner Familie weitgehend abgebrochen haben soll. Dafür scheint der Promi-Spross reichlich Unterstützung von der wohlhabenden Familie seiner Ehefrau Nicola Peltz zu bekommen. Finanziell scheint es den beiden jedenfalls an nichts zu mangeln - obwohl weder Peltz noch ihr Mann karrieretechnisch spürbare Erfolge vorzuweisen haben. Beckham und Peltz: Luxus-Urlaub auf 98 -Millionen-Jacht Zuletzt ließ es sich das Ehepaar im Urlaub mit der Peltz-Familie in St. Tropez gut gehen. Brooklyn Beckham verbrachte eine Woche auf der rund 98 Millionen Euro teuren Super-Jacht namens "Project X" und hätte damit den aktuellen Urlaub seiner Familie am selben Ort in den Schatten stellen, berichtet die britische Presse.

Das Luxus-Schiff "Project X" könne laut Daily Mail für saftige 1,2 Millionen Pfund pro Woche (ca. 1,4 Millionen Euro) gechartert werden und soll von Nicolas milliardenschweren Eltern gemietet worden sein, die mit dem Paar und dem Rest des Peltz-Clans Urlaub machten. Nur zwei Tage, nachdem die Familie von ihrem Europaurlaub in die USA zurückgekehrt war, kamen Brooklyns Eltern David und Victoria mit ihrer 18,5 Millionen Euren teuren Yacht "Seven" im selben Dock an. Die Modemacherin und der ehemalige Profi-Kicker hatten das Schiff 2022 gekauft. Mit der Jacht, welche die Familie Peltz kürzlich gechartet hat, kann es aber nicht mithalten.

Über die Rivalität zwischen den beiden Familien sagte eine Quelle gegenüber The Sun: "Brooklyns Yacht stellt die von David und Victoria in den Schatten. Es ist ein finanzieller Schachzug." Nicola Peltz' Familie erhebt Vorwürfe gegen David und Victoria Beckham Schon vor einer Weile wurde berichtet, zwischen dem Peltz-Clan und den Beckhams würden Meinungsunterschiedlichkeiten herrschen. Angeblich sollen Nicola Peltz' Vater und ihre Mutter anderer Meinung sein als Brooklyns Eltern, wenn es um die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder geht. Mehrere Millionen Dollar hat die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham gekostet. Es wurde als die wohl teuerste Hochzeit des Jahres gehandelt, als sich Beckham-Spross Brooklyn und die Milliardärstochter auf dem Anwesen der Multimillionen-Villa der Peltz-Familie in Miami 2022 trauten. Möglich war dies nicht zuletzt dank der vermögenden Familien des Paares.

Beckhams: Keine Finanz-Spritze mehr für Brooklyn Vor einigen Wochen wurde jedoch berichtet, der Peltz-Clan und die Beckhams hätten sich aus finanziellen Gründen entzweit. Eine Quelle teilte der britischen Zeitung The Sun mit, die Familie Peltz habe den Eindruck, die Beckhams würden nicht ausreichend für ihren Sohn sorgen. Zuvor wurde bekannt, Peltz und der älteste Beckham-Sohn hätten für umgerechnet knapp 29 Millionen Euro das Haus in Hollywood erworben, in dem sie bisher zur Miete gewohnt hatten. Quellen zufolge bestünde daher kaum eine Chance, dass Brooklyn in absehbarer Zeit nach Großbritannien reisen könnte, um seiner Familie wieder näherzukommen - nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder von einem Zerwürfnis mit seinen Eltern berichtet worden war. Eine Quelle deutete an, dass Victoria Beckham und ihr Mann David ihren Sohn bei dem Hauskauf nicht unterstützt hätten - was angeblich der Familie Peltz missfalle.