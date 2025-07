Pedro Pascal: Unangebrachte Berührung von Dafoes Frau sorgt für Kritik

Die betreffende Szene spielte sich vergangenes Jahr ab, als Dafoe mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde. Die Zeremonie fand am 8. Jänner 2024 statt, Dafoe wurde von seiner Ehefrau begleitet. Auch Pascal wohnte der Ehrung seines Kollegen bei.

Walk of Fame

Schauspieler Pedro Pascal ist derzeit eher ungewollt auf Social Media in aller Munde, nachdem ein viraler Clip wieder aufgetaucht ist, der zeigt, wie er Willem Dafoe s Frau Giada Colagrande im Gesicht berührte.

Geteilte Reaktionen über Pedro Pascal

Ein Socia-Media-Nutzer kommentierte die Szene mit den Worten: "Fass meine Frau so an und es wird zum Kampf kommen. Was zum Teufel ist mit diesem Widerling los??" Andere bezeichnen die Geste als "gruselig".

Andere nehmen Pedro Pascal in Schutz. So schreibt jemand auf Twitter, dass manche Social-Media-Nutzer "platonische Intimität" zwischen einem Mann und einer Frau nicht begreifen könnten. Ein anderer schrieb: "Clips, die ohne Hintergrundgeschichte oder aus dem Kontext gerissen geteilt werden, werden viral und können die öffentliche Wahrnehmung einer Person verändern und das Leben von Menschen zerstören."