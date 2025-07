Er ist Everybody's Darling und einer der aktuell gefragtesten Stars Hollywoods: Pedro Pascal. Derzeit macht er als ikonischer Superheld im neuen Marvel-Abenteuer "Fantastic Four: First Steps" die Leinwand unsicher und wird dabei sicherlich wieder zahlreiche Herzen brechen. Der 50-Jährige wird für sein geerdetes Charisma, seinen Humor, seine extravaganten Outftits, seine Freundlichkeit und auch für sein Aussehen geliebt. Doch gerade dabei hat Pascal selbst etwas auszusetzen – zumindest, wenn es um einen ganz bestimmten Filmauftritt von ihm geht.

"Ich bin absolut gegen ein glattrasiertes Ich" Pascal hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Gesichtsbehaarung. Für den Film "Wonder Woman 1984", in dem er den Bösewicht Max Lord spielte, musste er sich seinen Bart abrasieren. Eine Entscheidung, die er bereut – und die er seitdem auch nicht mehr wiederholt hat. Denn Pascal hat sich geschworen, nicht mehr "oben ohne" vor die Kamera zu treten. "Ich habe so einen beschissenen Bartwuchs, aber wenn ich ihn komplett abrasiere … sehe ich wirklich schrecklich aus. Ich bin absolut gegen ein glattrasiertes Ich", so der Schauspieler in einem Interview mit LADbible, an dem auch "Fantastic Four"-Co-Star Vanessa Kirby teilnahm. "Ich war so entsetzt über mein Aussehen in 'Wonder Woman 1984'", gesteht Pascal. "Ich habe den Film geliebt, aber ich war so entsetzt über mein Aussehen, dass ich seitdem nie wieder glattrasiert war." Dann aber räumt er ein: "Es sei denn, es wäre unbedingt nötig. Wenn sie mich gebeten hätten, für 'Fantastic Four' glattrasiert zu sein, und darauf bestanden hätten, hätte ich es getan." Aber: "Wir mussten [im Film] gut aussehen."

Kirby allerdings beruhigt ihren Kollegen: "Ich finde, du siehst auf beide Arten toll aus", meint sie im (humorvollen) Interview. "Wonder Woman 1984" floppte übrigens brutal an den Kinokassen – ob es an Pascals (fehlendem) Bart lag? Streit um Pascals Schnurrbart In "Fantastic Four: First Steps" trägt Pascal als Reed Richards alias Mr. Fantastic den für den Schauspieler typischen Schnurrbart – was unter Fans allerdings zu heftigen Diskussionen führte. Denn die Comicfigur ist eigentlich für ihr glattrasiertes Gesicht bekannt. Gegenüber Vanity Fair gab Pascal zu, dass es nicht einfach gewesen sei, mit den anfangs negativen Reaktionen der Fans umzugehen. Als er für die Rolle gecastet wurde, habe er ständig gehört: "Er ist zu alt. Er passt nicht. Er muss sich rasieren."