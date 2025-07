Welche Hollywoodschauspielerin in schweren Zeiten für Lindsay Lohan da war

Drogenexzesse, Alkohol am Steuer, Gefängnis: US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat wilde Jahre hinter sich. Eine, die ihr in dieser Zeit oft zur Seite stand, war ihre "Freaky Friday"-Kollegin Jamie Lee Curtis (66), wie die 39-Jährige dem US-Magazin People am Donnerstag erzählte. "Jamie hat mich in einer Zeit begleitet, in der ich öffentlich viel durchgemacht habe." Curtis sei privat immer für sie gewesen.