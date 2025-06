Victoria Beckham erlaubt sich klaren Seitenhieb gegen Nicola Peltz

Ein vermeintlicher Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham hält die britische Boulevardpresse bereits seit Wochen in Atem. Berichtet wurde, der Promi-Spross hätte den Kontakt zu seinem Vater und seiner Mutter abgebrochen. Gemunkelt wird, Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz liege mit den Beckhams im Clinch, weswegen sich auch der älteste Sohn von seinen Eltern distanziert hätte. Beckhams beziehen Sohn Brooklyn am Vatertag mit ein Zuletzt fiel auf, dass auch David und Victoria Beckham Brooklyn Beckham auf Instagram ignorierten. Am Vatertag, der in England am 8. Juni und in den USA am 15. Juni zelebriert wird, wurde der älteste Sohn der Beckhams aber - trotz angeblicher Spannungen - aber wieder mit einbezogen.

David Beckham postete zum Vatertag am Sonntag, dem 15. Juni, mehrere Erinnerungsfotos mit seinen Kindern auf Instagram. Trotz angeblicher familiärer Streitigkeiten waren darunter auch Bilder von seinem ältesten Sohn Brooklyn dabei. "Mein wichtigster und liebster Job im Leben ist es, Vater zu sein", schrieb der ehemalige Fußballer in der Bildunterschrift. "Ich bin so stolz auf euch alle."

Victoria Beckham: Nicola Peltz blieb unerwähnt Auch Modemacherin Victoria Beckham bediente sich am Vatertag der sozialen Medien, um ihrem Gatten zu gratulieren. "Alles Gute zum Vatertag an den besten Papa, den es gibt! Du bist immer voller Liebe, und unsere vier wunderschönen Kinder spiegeln das wider. Wir alle lieben dich so sehr", schrieb die Britin unter eine Reihe an Videos und Familienfotos auf Instagram - zu sehen hier. Das Posting wird als ein Versöhnungsversuch gedeutet, da die Fashiondesignerin auch Aufnahmen von Sohn Brooklyn postete. Ein Detail fällt jedoch auf: Schwiegertochter Nicola Peltz ist nicht zu sehen. Victoria Beckham teilte kein einiges Foto, das Schauspielerin zeigt - ein Umstand, der als Seitenhieb gegen die Milliardärstochter gedeutet wird.