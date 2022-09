Streit Nicola Peltz' mit Victoria Beckham: David Beckham platzt der Kragen

Gerüchten zufolge soll Eiszeit herrschen zwischen Victoria Beckham und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz. Schon seit einer Weile heißt es, die Modemacherin und die Ehefrau von Beckham-Sohn Brooklyn würden keinen Kontakt mehr zueinander pflegen. Jedenfalls ignorieren sie sich gegenseitig in den sozialen Medien. Dass sich Peltz kürzlich in einem Interview für die Titelgeschichte von Grazia US auch noch ganz offiziell darüber beschwerte, dass Victoria Beckham sich geweigert haben soll, ein Hochzeitskleid für sie zu designen, goss zusätzlich Öl ins Feuer. Auch Brooklyn Beckham scheint sich von seinen Eltern distanziert zu haben. Im Interview betonte er zumindest, zu hundert Prozent hinter seiner Frau zu stehen.

Drama ums Hochzeitskleid

"Um ehrlich zu sein, meine Frau ist offensichtlich meine erste Priorität und ich möchte sie niemals verärgert sehen", hat Brooklyn Beckham klargestellt und sich damit gegen seine Mutter gestellt.

Die Milliardärstochter und Brooklyn Beckham haben im April im Rahmen einer sündhaft teuren, starbesetzten Hochzeit geheiratet. Die Eltern des Brautpaares hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt und auch reichlich Geld fließen lassen, um das Jawort ihrer Sprösslinge zu einem unvergesslichen Event zu machen.