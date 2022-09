Nicola Peltz nach Interview über Victoria Beckham unter Beschuss

Nachdem sich Schauspielerin Nicola Peltz in einem Interview darüber beschwert hatte, dass sich ihre Schwiegermutter Victoria Beckham geweigert haben soll, ein Hochzeitskleid für sie zu designen, schießt jetzt ein Insider aus dem Umfeld der Familie Beckham gegen Brooklyns Frau.

Nicola Peltz von Victoria Beckham enttäuscht

"Ich hatte vor, Victorias Hochzeitskleid zu tragen, und ich war wirklich aufgeregt, ein Design zu bekommen, das meine zukünftige Schwiegermutter geschaffen hat", erzählte die Tochter von Milliardär Nelson Peltz gegenüber dem Magazin Grazia USA. Doch Beckham habe ihr am Ende abgesagt. "Wir haben miteinander gesprochen, um mit dem Design des Kleides zu beginnen, und dann vergingen ein paar Tage und ich hörte nichts. Victoria rief meine Mutter an und sagte, ihr Atelier könne es nicht schaffen", beschwerte sich die 27-Jährige. Aus diesem Grund habe sie sich am Ende für eine Robe von Valentino entschieden.

Ehemann Brooklyn Beckham betonte in dem Interview indes, dass er zu hundert Prozent hinter seiner Ehefrau stehe und diese seine "Priorität Nummer eins" sei.