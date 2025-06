Kampf mit seinen Dämonen: Brad Pitts neues Leben nicht nur Sonnenschein

Er feiert ganz offiziell sein neues Liebesglück: Brad Pitt hat diese Woche mit seiner Partnerin Inés de Ramón bei der Premiere von "F1 The Movie" in New York einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt .

Auch karrieretechnisch ist Brad Pitt nach wie vor gut aufgestellt. Der Film "F1", dessen Produktion drei Jahre dauerte, ist für den Filmstar, der seinen kommerziellen Erfolg mit Blockbustern wie "World War Z" und "Troja" aufbaute, nur eines von vielen neuen beruflichen Highlights. Pitt ist derzeit viel beschäftigt: Er arbeitet an einer Reihe an Projekten, darunter eine Fortsetzung von "Once Upon a Time… in Hollywood".

Auch privat sei er auf einem Höhenflug, berichtet Us Weekly. Ende 2024 haben er und seine Ex-Frau Angelina Jolie die Scheidung nach vielen Jahren offiziell vollzogen und seine Beziehung mit de Ramón entwickelt sich prächtig. "Brad geht es gut", wird eine Quelle aus dem Umfeld des Stars von dem US-Magazin zitiert.

Brad Pitt seit Jahren in Therapie

Der Weg zum privaten und beruflichen Neustart sei aber kein einfacher gewesen. Es sei harte Arbeit gewesen, hierher zu gelangen, nachdem sich der Schauspieler 2017 eigenen Angaben zufolge in Therapie begeben hatte.

"Er hat im Laufe der Jahre viele Therapien gemacht", berichtet ein Insider. Auch seine Arbeit habe dem Hollywoodstar, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, geholfen, sich zu stabilisieren.