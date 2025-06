Hinter der Fassade: Tom Cruises geheimes Leben

Sein schauspielerisches Talent und Blockbuster wie "Mission: Impossible" haben Tom Cruise Ruhm und Reichtum eingebracht. Seinen Status als international beliebter Schauspieler hat der inzwischen 62-Jährige seit Jahrzehnten gefestigt. Mehrfach war er schon für den Oscar nominiert. Das Vermögen des Action-Stars wird auf rund 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Dazu mehr:

Nach Außen präsentiert sich der Hollywood-Gigant gerne als strahlender Saubermann. Doch den viel geschätzten Schauspieler umgibt nicht bloß eine Aura des Erfolgs. Immer wieder dringen Details an die Öffentlichkeit, welche an dem von ihm gepflegten Image als Vorzeige-Star rütteln. So etwa seine Verbindung zu der umstrittenen Sekte Scientology - oder sein nebulöses Verhältnis zu seiner jüngsten Tochter Suri, zu der er angeblich schon vor Jahren den Kontakt abgebrochen haben soll.

Cruises Scientology-Hintergrund sorgte schon oft für Negativ-Schlagzeilen - dabei scheinen einige ehemaligen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft wenig von dem Schauspieler zu halten. Tom Cruise hinter den Kulissen gar nicht Mr. Nice ? So scheint es sich Scientology-Aussteigerin Leah Remini zum Ziel gemacht haben, das Saubermann-Image von Tom Cruise zunichte zu machen. Die ehemalige "King of Queens"-Darstellerin, die 35 Jahre lang Mitglied von Scientology war, hat in der Vergangenheit schon öfter gegen den Hollywoodstar gestichelt.

"Das ist ein Mann, der seit Jahren nicht einmal seine eigene Tochter gesehen hat", sagte sie über Cruise im Interview mit The Daily Beast. "Dass er herumlaufen kann und die Leute denken, er sei dieser super nette Kerl, das verstehe ich nicht." "Vielleicht" sei Cruise früher einmal ein guter Mensch gewesen. "Aber das war, bevor er sich in den 2000er-Jahren David Miscavige widmete", ist sich Remini sicher. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Leute mal aufwachen und den Tatsachen ins Auge sehen", so Remini weiter gegenüber dem US-Portal Us Weekly. "Jahrelang hat Tom sein Image manipuliert und es so aussehen lassen, als wäre er der nette Typ." Tom Cruise hütet seine Privatsphäre Generell scheint es so, als würde die Öffentlichkeit kaum etwas über Tom Cruise wissen. Zwar dominierten seine Ehen mit Nicole Kidman und Katie Holmes einst die Klatschpresse (auch wenn beide nach der Scheidung kaum ein Wort über ihren gemeinsamen Ex verloren) und seine Filme weltweit gefeiert werden - sein Privatleben hält der Schauspieler aber schon seit Jahren gekonnt unter Verschluss. So ist kaum etwas bekannt über seine Beziehung zu seinen beiden Adoptivkindern Connor und Bella. Wie er sein Leben privat gestaltet, weiß man nicht. In der Vergangenheit wurden Cruise zwar immer wieder verschiedene Romanzen nachgesagt. Doch er schwieg stets dazu. Dass er sich in letzter Zeit immer öfter bei gemeinsamen Unternehmungen mit Schauspielerin Ana de Armas blicken lässt, sorgt daher für Schlagzeilen. Damit, die Gerüchte um eine mögliche Romanze zu kommentieren, hält sich PR-Profi Cruise jedoch entspannt zurück.