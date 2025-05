Ana de Armas' Hinweis auf Romanze mit Tom Cruise - eifersüchtiger Ben Affleck leidet

Man staunte jedenfalls nicht schlecht, als sich Tom Cruise am Valentinstag bei einem Date mit Ana de Armas in London zeigte. Cruise und die "Knives Out"-Schauspielerin wurden zu einem späteren Zeitpunkt abermals zusammen gesehen. Am 14. März landeten sie mit einem Heli auf dem Londoner Hubschrauberlandeplatz. Angeblich waren die beiden dann zwei Nächte in London unterwegs. Seitdem fragt man sich, welcher Natur ihre Verbindung ist - ob rein beruflich, oder doch vielleicht romantisch?