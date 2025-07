Nun ist anscheinend der erste Schritt getan – und das sei ein gewaltiger, wie die Boulevardzeitung Daily Mail erfahren haben will.

"Eine bedeutsame Geste"

So hat Harry seinen offiziellen Terminkalender mit der königlichen Familie geteilt, was laut einer Quelle ein "signifikanter Meilenstein" in Richtung Versöhnung darstellt. "Mittlerweile denkt Harry anders", erklärt die anonyme Quelle gegenüber der Daily Mail. "Sein Ton ist nun auf Konfliktlösung mit seiner Familie ausgerichtet."

Das Teilen von Harrys (beruflichem) Terminkalender würde zur Transparenz zwischen beiden Parteien beitragen und eine Abstimmung aller Termine erleichtern. Auf diese Weise möchten Harry und Meghan laut Daily Mail auch die Vorwürfe entkräften, sie würden stets versuchen, die royale Familie in den Schatten zu stellen. Ein aktuelles Beispiel hierfür: Harrys Besuch der Landminen im südafrikanischen Angola, der die internationalen Medien dominierte – und gleichzeitig Königin Camillas 78. Geburtstag zur Randnotiz werden ließ. Etwas, was dem Buckingham Palace Gerüchten zufolge mehr als sauer aufgestoßen sein soll.