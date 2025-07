Die einstige Princess of Wales hatte mit einer ganz ähnlichen Aktion nur Monate vor ihrem Unfalltod im Jahr 1997 Furore gemacht. Die Bilder aus Angola gingen um die Welt und regten eine globale Debatte über die Gefahren durch Landminen an.

Prinz Harry (40) eifert seiner Mutter nach - zumindest was Mut und Engagement gegen Landminen angeht. Der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. (76) tritt damit in die Fußstapfen von Prinzessin Diana. Wie einst seine Mutter marschierte Harry im südafrikanischen Angola durch ein Minenfeld. Einziger Schutz beim Gang durch einen schmalen Pfad inmitten roter Warnschilder mit Totenkopfsymbol war eine blaue Weste.

Genau wie Diana damals will Harry mit der Geste auf die Arbeit des Halo-Trusts aufmerksam machen. Die internationale Organisation räumt auf der ganzen Welt Minenfelder und hilft Menschen, die gefährlichen Überreste bewaffneter Konflikte zu meiden.

"Kinder sollten niemals in Angst leben müssen, wenn sie draußen spielen oder zur Schule gehen", sagte Harry, der an einer Unterrichtseinheit für Kinder über Minen und andere Sprengkörper in dem entlegenen Dorf Cuito Canavale im Südosten Angolas teilnahm.