Prinz Harry und König Charles: Details zu geheimen "Friedensgipfel" enthüllt

Meghan und Harry dementieren Leak

Es sei nicht bekannt, ob Charles oder Harry die "Friedensgespräche" arrangiert haben, "aber Bilder, die beide Seiten bei einem Drink zeigen, weckten Hoffnungen auf eine Versöhnung", schreibt die Daily Mail , die ferner berichtet, dass sowohl Harry als auch Charles an einer Versöhnung interessiert sein sollen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sollen inzwischen dementiert haben, Details über das Meeting an die Presse durchsickern haben zu lassen. Insidern zufolge sollen sie jedoch frustriert darüber gewesen sein, dass Fotos von dem außergewöhnlichen Treffen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Quellen aus dem Umfeld des Ehepaares betonten, die Sussexes seien nicht dafür verantwortlich gewesen, Einzelheiten des Treffens an die Presse weiterzugeben.