Alleine in Angola: Harry verbannt Meghan von Reise nach Afrika

Der Herzog von Sussex ist am Dienstagabend in Angola gelandet. Er ist ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan nach Zentralafrika gereist. Prinz Harry wird in Angola ein Landminenfeld durchqueren, genau wie seine Mutter Prinzessin Diana es vor 28 Jahren für den Halo Trust getan hat, dessen Schirmherr er inzwischen ist.

Prinz Harry besorgt um Meghans Sicherheit

Einer der Gründe für Meghans Abwesenheit dürfte die Tatsache sein, dass sie zu Hause bei den beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), geblieben ist. Es gibt Berichten zufolge jedoch auch einen weiteren Grund, warum Meghan nicht an der Afrika-Visite teilnimmt.

Laut Mirror habe der Prinz seiner Frau Meghan aus Sicherheitsgründen verboten, ihn auf seiner jüngsten Reise in den afrikanischen Staat zu begleiten.