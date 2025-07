Johnny Depp spricht über Misshandlung durch seine Mutter

In einem aktuellen Interview mit The Telegraph lässt Johnny Depp mit einer Aussage über seine Kindheit aufhorchen. Er sprach darüber, dass er von seiner Mutter Sue misshandelt wurde.

"Wenn ihr denkt, ihr könnt mir wehtun ..."

Im Interview mit The Telegraph brach Depp sein Schweigen und sprach erstmals über seinen Rauswurf. Was die Erfahrung für ihn damals noch schlimmer machte: Nur einen Tag zuvor musste er sich in der Verleumdungsklage gegen The Sun, die ihn als "Frauenschläger" titulierte, geschlagen geben.

"Es hörte buchstäblich in einer Millisekunde auf, während ich gerade den Film drehte. Sie sagten: 'Wir möchten, dass du zurücktrittst.' Aber was mir wirklich durch den Kopf ging, war: 'Sie wollen, dass ich in Rente gehe'", sagt er in einem aktuellen Interview mit der Zeitung The Telegraph.

Was er, als er gefeuert wurde, in Wirklichkeit dachte, verriet er im Interview auch – und seine Gefühle waren weit entfernt von seiner damaligen offiziellen Stellungnahme auf Instagram: "Fickt euch! Es gibt viel zu viele Versionen von mir, um mich umzubringen. Wenn ihr denkt, ihr könnt mir mehr wehtun, als ich bereits verletzt wurde, irrt ihr euch gewaltig."

Sein Abschlusssatz war ein Verweis auf die Taten seiner Mutter, wie er im Gespräch zugab.