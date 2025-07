Insider über Pamela Anderson und Liam Neeson: "Es ist eine aufkeimende Romanze"

Die beiden Schauspielstars "genießen derzeit die Gesellschaft des anderen", so der Insider. Bereits im Oktober habe Neeson gegenüber People nur lobende Worte über Anderson verloren. "In Pamela bin ich zunächst einmal wahnsinnig verliebt. Es ist einfach fantastisch, mit ihr zu arbeiten", so Neeson. "Ich kann ihr nicht genug Komplimente machen, um ehrlich zu sein (...). Sie ist lustig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten." Anderson habe angemerkt dass Neeson "der perfekte Gentleman" sei und er "das Beste aus einem herausholt ... mit Respekt, Freundlichkeit und großer Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten".

Der 73-Jährige schlüpft im neuen Film in die Rolle von Frank Drebin Jr., der Sohn des schusseligen Polizisten Frank Drebin, den einst der 2010 gestorbene Leslie Nielsen berühmt machte. Anderson spielt seine Angebetete, deren Bruder ermordet wurde.

"Nackte Kanone"-Teile zwischen 1988 und 1994 in Kinos

Für den neuen Film von Akiva Schaffer, der am 31. Juli in den Kinos startet, wird der schräge Humor des Originals noch einmal aufgewärmt. Die drei "Naked Gun"-Komödien - "Die nackte Kanone", "Die nackte Kanone 2½" und "Die nackte Kanone 33⅓" - kamen zwischen 1988 und 1994 ins Kino. In der Original-Filmreihe spielte Priscilla Presley die Rolle der Angebeteten. Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama "The Last Showgirl" (2024), in dem sie ein alterndes Showgirl in Las Vegas spielt, das mit den Veränderungen der Branche nicht zurechtkommt.