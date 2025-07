Tochter verabschiedet sich mit rührenden Worten von Hulk Hogan

In einem weiteren Statement hatte Hogan die innige Beziehung zu ihrem Vater beschrieben. "Wir hatten eine Verbindung, die tiefer war als Worte, eine Verbindung, die ein ganzes Leben überdauerte. Ich bin so dankbar, dass ich die wahre Version von ihm kannte. Nicht nur die, die die Welt durch eine sorgfältig kuratierte Linse betrachtet. Wir teilten eine stille, heilige Verbindung, die jeder sehen und fühlen konnte, der uns zusammen erlebte. Als er diese Erde verließ, fühlte es sich an, als ob ein Teil meines Geistes mit ihm ging. Ich spürte es, noch bevor uns die Nachricht erreichte. Er erinnerte mich immer daran: 'Alles ist vergänglich und ich werde immer zu dir zurückfinden.' Daran glaube ich wirklich - wir werden uns in jedem Leben wiederfinden. Ich weiß, dass er jetzt in Frieden lebt, keinen Schmerz mehr hat und an einem Ort ist, der so schön ist, wie er es sich vorgestellt hat."