Hulk Hogan starb nach Notruf: Seine außergewöhnliche Karriere, 3 Ehen und "Python-Arme"

Wenn Hulk Hogan in den Ring stieg, dann brüllte er - und die Halle um ihn herum noch mehr. Mit seinen stark blondierten Haaren, seinem markantem Bart, seinen vielen Muskeln, seiner sonnengebräunten Haut und den knalligen Outfits warf sich der Wrestling-Showkämpfer voll auf seine Gegner. In den 1980er- und 1990er-Jahren sahen Millionen im TV zu.

Die örtliche Polizei teilte mit, dass am Donnerstagvormittag um 9.51 Uhr (Ortszeit) ein Notruf wegen Herzstillstands eingegangen sei. Feuerwehr und Rettungskräfte hätten Hogan zunächst vor Ort behandelt. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei. Er sei umgeben von seinen liebsten Menschen gestorben, sagte sein Manager Chris Volo dem TV-Sender NBC.

Baseball, Bass und Battles

Hogan war am 11. August 1953 als Terrence "Terry" Gene Bollea im US-Bundesstaat Georgia geboren worden. Sein Vater arbeitete auf dem Bau, seine Mutter war Tanzlehrerin. Zunächst spielte Hogan unter anderem Baseball und als Bassist in einigen Bands, bis er schließlich in den 1970er-Jahren zum professionellen Wrestling fand - und sich in Anlehnung an den Superhelden Hulk seinen Spitznamen zulegte. "Ich bin da ein bisschen hineingestolpert", sagte er vor kurzem in einem Podcast. "Ich war ein riesiger Fan."

Wrestling ist ein Ringsport, der mit Show-Elementen gekoppelt ist. Die Kämpfer deuten zum Beispiel Fausthiebe an. Und sie schreien sich besonders viel an. Die Handlung ist inszeniert. Die Kämpfer brauchen dafür ein enormes Fitnesslevel.

Erst vor zwei Jahren hatte Hogan zum dritten Mal geheiratet - diesmal die Yoga-Lehrerin Sky Daily. Aus der Ehe mit Linda Claridge zwischen 1983 und 2009 stammen die 1988 geborene Tochter Brooke, die Hogan bereits zweimal zum Großvater machte, und der 1990 geborene Sohn Nick. Von 2010 bis 2021 war Hogan mit Jennifer McDaniel verheiratet.