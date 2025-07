Trauer um Wrestling-Legende: Hulk Hogan ist tot

Schock in der Wrestling-Welt: Hulk Hogan ist US-Medienberichten zufolge gestorben. Der ehemalige Superstar der WWE soll einen Herzstillstand erlitten haben. Rettungskräfte sollen am Donnerstagmorgen zum Haus Hogans gerufen worden sein, sie konnten sein Leben allerdings nicht mehr retten. Sein Manager Chris Volo sagte dem Sender NBC Los Angeles, Hogan sei im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida gestorben.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um Hogans Gesundheitszustand gegeben, etwa, dass er im Koma liegen würde. Seine Ehefrau dementierte stets. Erst im Mai musste er sich einer Halswirbel-Operation unterziehen.