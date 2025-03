Familiendrama: Hulk Hogans Ex-Frau wendet sich in Tränen-Video an Öffentlichkeit

Linda Hogan hatte 2007 die Scheidung eingereicht, nachdem der Wrestler angeblich eine Affäre mit Brookes bester Freundin gehabt hatte, wie ihr Presseagent damals gegenüber E! News berichtete. Die Scheidung wurde 2009 vollzogen. In seinen Memoiren "My Life Outside the Ring" aus dem Jahr 2009 bestritt Hulk, Linda jemals betrogen zu haben.

Vertreter von Hulk und Brooke Hogan haben die jüngsten Vorwürfe von Linda Hogan bisher nicht kommentiert.