Deborra-Lee Furness nach Trennung bereit für Neuanfang

Für Deborra-Lee Furness soll das Ehe-Aus weitaus schwerer zu verschmerzen gewesen sein. Berichtet wird, die Schauspielerin würde zwei Jahre nach ihrer Trennung von Hugh Jackman immer noch daran arbeiten, zu sich selbst zurückzufinden.

Einem Insider zufolge sei die 69-Jährige inzwischen aber bereit, einen Neustart zu wagen. "Deb baut gerade ihr Leben neu auf und macht Urlaub in Bhutan, um neu anzufangen und dem Schmerz zu entfliehen", berichtet eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Sie hat sich auf ein starkes Unterstützungssystem aus Freundinnen verlassen. Sie verbringt auch Zeit mit anderen Frauen, die ähnliche Situationen durchgemacht haben und ihr unerschütterliche Unterstützung bieten", so der Insider weiter.