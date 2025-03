Doch "als Chelsea durch ihre Late-Night-Show im Kabelfernsehen bekannt wurde, redeten sie und Jen ständig miteinander und tauschten sich wirklich aus", so eine Quelle. "Letztendlich war es immer eine Freundschaft aus dem Showbusiness, mehr nicht."

Die Daily Mail will nun mehr über den Bruch zwischen den beiden Schauspielerinnen in Erfahrung gebracht haben. "Jen möchte lieber privat sein, während Chelsea im Mittelpunkt stehen will. Daher war ein Scheitern vielleicht schon immer unvermeidlich", zitiert das britische Blatt einen Insider aus Anistons Umfeld.

Die beiden Frauen kamen sich näher, nachdem die Aniston 2009 Gast in Handlers Late-Night-Talkshow "Chelsea Lately" war. "Sie stürzten sich kopfüber in ihre Freundschaft und waren von einer Zeit, in der sie sich nicht kannten, zu einem 24/7", erinnert sich die Quelle.

Da Handler jedoch begann, private Details aus Anistons Leben öffentlich zu machen, darunter auch Angriffe auf Angelina Jolie, soll sich der "Friends"-Star verraten gefühlt haben.