Kaum wiederzuerkennen: Hugh Jackmans Transformation für neuen Film

Für seinen neuen Film "The Death of Robin Hood" wurde der Schauspieler jetzt aber einem Make-over unterzogen.

Hugh Jackman: Ungewohnter Look für neuen Film

Am Dienstag präsentierte der "Wolverine"-Star sein neues Aussehen in einem Video auf Instagram. "Die gesamte Besetzung und Crew von 'The Death of Robin Hood' sorgte für eine tiefe, kameradschaftliche und emotionale Atmosphäre. Vielen Dank für diese wundervolle Erfahrung. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg. Danke, Irland! Deine Schönheit kennt keine Grenzen", schrieb der 56-Jährige unter sein Posting, welches Einblicke in die Entstehung des Films gewährt.