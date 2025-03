Das wurde aus Alisar Ailabouni 15 Jahre nach dem "Germany's Next Topmodel"-Sieg

2010 ging Alisar Ailabouni als Siegerin der fünften Staffel von "Germany’s Next Topmodel" hervor. "Du bist in meinen Augen ein tolles Vorbild", sagte Model-Mama Heidi Klum im Finale zu ihr. Sie habe nämlich bewiesen, "dass man Schüchternheit besiegen kann. Das ist ein richtiges Happy End."

Mittlerweile lebt sie auch in der Fashion-Metropole New York. Kürzlich feierte sie ihren 36. Geburtstag und postete dazu via Instagram: "Fühle mich besonders dankbar für ein weiteres Jahr voller Wachstum, Liebe und erstaunlicher Menschen in meinem Leben. Ein Hoch darauf, dieses Jahr zu feiern, zu reflektieren und noch mehr Erinnerungen zu schaffen."