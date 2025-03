Leni Klum: Was sie mit Tom Kaulitz in Heidi Klums Hochzeitsnacht gemacht hat

Große Ehre für Leni Klum : Die Tochter von Heidi Klum ist auf dem ersten Großformat-Cover der Glamour Germany zu sehen. Das Shooting fand in New York statt.

Leni Klum über Heidis Einfluss auf ihre Karriere

So erzählte das Nachwuchsmodel etwa, wie sehr es von der langjährigen Erfahrung von Mutter Heidi im Fashion-Business profitiert hat.

"Ohne den Rat meiner Mutter wäre ich zu naiv an die Sache rangegangen", gestand Leni Klum. "Es ist eben nicht nur vor die Kamera hüpfen und hübsch aussehen, sondern es passieren ganz viele Dinge behind the scenes."

Zum Modeln gehöre eben auch "viel Disziplin". "Heute kann ich damit umgehen und bin zum Beispiel immer überpünktlich", erzählte Leni.