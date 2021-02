Leni Klum datet Nachkommen eines Zaren

Aris' Oma lebte auch sonst ein unkonventionelles Leben: Sie wurde in New York geboren, verbrachte ihre Jugend in Frankreich und kehrte später in die USA zurück, um Schauspielerin zu werden. In den Fünzigern galt Zina Rachevsky als angesagtes "It Girl". Schließlich konvertierte sie zunächst zum Buddhismus. Später entschied sie, Nonne zu werden, bevor sie 1973 starb.

Die Geschichte der Familie reicht bis ins russische Zarentum: Zinas Vater, Vladimir Rachevski, war der Bruder von Zinaida Rachevskaya, die mit dem russischen Fürsten Boris Vladimirovich, einem Urenkel von Zar Alexander II. von Russland, verheiratet war - was Aris zu einem Nachkommen eines waschechten Zaren macht.