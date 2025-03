In den 1990er-Jahren gelangte US-Schauspielerin Alicia Silverstone durch den Film "Clueless – Was sonst!" und als Batgirl in "Batman & Robin" sowie durch ihre Auftritte in Musikvideos der Band Aerosmith internationale Bekanntheit. Heute ist Silverstone neben der Schauspielerei auch Tierschutz-Aktivistin.