Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Schauspielerin ohne Make-up?

Kleiner Tipp: Die 45-Jährige gebürtige Kalifornierin absolvierte in den 1990er Jahren Auftritte in Musikvideos der Band "Aerosmith". Sie war mit Sänger Christopher Jarecki verheiratet, mit dem sie 2011 Sohn Bear Blu bekam und von dem sie sich 2019 scheiden ließ. Internationale Bekanntheit erlangte diese Promi-Dame durch den Film "Clueless - Was sonst!". Auch als Batgirl in "Batman & Robin" ist die Schauspielerin vielen in Erinnerung geblieben.

Na, wissen Sie schon, um wen es sich handelt?

Richtig, die Prominente auf den Fotos ist Alicia Silverstone.

Zum Vergleich: So sieht Alicia Silverstone geschminkt aus