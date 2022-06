5 Stars, die man ungeschminkt auf der Straße nicht erkennen würde

Wer in Hollywood Karriere machen will, kommt um Red Carpet-Auftritte nicht herum. Bei offiziellen Events präsentieren sich Schön und Reich gerne in hochkarätigen Outfits. Promi-Damen setzen zudem auf das passende Make-up. Privat geht's aber oftmals weniger glamourös zu. In den sozialem Medien zeigen sich Stars auch gern mal gänzlich ungeschminkt. Bei manchen Selfies und privaten Schnappschüssen muss man aber genauer hinsehen, um den jeweiligen Promi "oben ohne" zu erkennen.