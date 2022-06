Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Schauspielerin ohne Make-up?

Kleiner Tipp: Die 48-Jährige war erlangte in den 1990er-Jahren Bekanntheit. 1998 war sie neben Matt Dillon und Denise Richards in dem Erotik-Thriller "Wild Things" zu sehen und spielte unter anderem in der "Scream"-Reihe mit, wo sie die Rolle der Sidney Prescott zu sehen war. Von 1994 bis 2000 stand die Mutter eines Sohnes für die Fernsehserie "Party of Five" vor der Kamera und war auch in "House of Cards" zu sehen.

Na, wissen Sie schon, um wen es sich handelt?

Richtig, die Dame auf den Fotos ist Neve Campbell, die geschminkt übrigens so aussieht: