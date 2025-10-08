Sorge um erkrankte Dolly Parton: Schwester bittet Fans um Gebete

Eine Woche, nachdem Dolly Parton sechs Auftritte ihres kommenden "Dolly: Live"-Programms in Las Vegas verschoben hatte, machen sich zunehmend Sorgen um ihren gesundheitlichen Zustand breit. Nicht zuletzt, da die Schwester der Country Legende Frieda Parton Fans weltweit um Unterstützung bat.

Dolly Partons Schwester veröffentlicht alarmierenden Appell

"Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet", schrieb die 68-Jährige am 7. Oktober auf Facebook. "Viele von euch wissen, dass es ihr in letzter Zeit nicht gut geht. Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und möchte alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, bitten, mit mir zu beten", fuhr Frieda Parton fort.

"Sie ist stark, sie wird geliebt", so Dolly Partons Schwester über die Sängerin weiter. "Und bei all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich tief in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird. Viel Glück, meine Schwester Dolly. Wir alle lieben dich."

Konkrete Details zu Dolly Partons Zustand gab ihre Schwester keine bekannt. Ihre Worte lösten jedoch einen Sturm der Besorgnis aus. Nun versucht Frieda Parton ihren Appell zu entschärfen.