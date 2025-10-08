Sorge um erkrankte Dolly Parton: Schwester bittet Fans um Gebete
Eine Woche, nachdem Dolly Parton sechs Auftritte ihres kommenden "Dolly: Live"-Programms in Las Vegas verschoben hatte, machen sich zunehmend Sorgen um ihren gesundheitlichen Zustand breit. Nicht zuletzt, da die Schwester der Country Legende Frieda Parton Fans weltweit um Unterstützung bat.
Dolly Partons Schwester veröffentlicht alarmierenden Appell
"Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet", schrieb die 68-Jährige am 7. Oktober auf Facebook. "Viele von euch wissen, dass es ihr in letzter Zeit nicht gut geht. Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und möchte alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, bitten, mit mir zu beten", fuhr Frieda Parton fort.
"Sie ist stark, sie wird geliebt", so Dolly Partons Schwester über die Sängerin weiter. "Und bei all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich tief in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird. Viel Glück, meine Schwester Dolly. Wir alle lieben dich."
Konkrete Details zu Dolly Partons Zustand gab ihre Schwester keine bekannt. Ihre Worte lösten jedoch einen Sturm der Besorgnis aus. Nun versucht Frieda Parton ihren Appell zu entschärfen.
"Ich wollte niemanden erschrecken"
"Ich möchte etwas klarstellen", teilte Frieda Parton am Dienstagabend, dem 7. Oktober, in einem weiteren Facebook-Posting mit. "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly bat."
Die Schwester des Country-Stars erklärte, dass Parton "etwas angeschlagen war, und ich habe einfach um Gebete gebeten, weil ich so fest an die Kraft des Gebets glaube. Es war nichts weiter als eine kleine Schwester, die um Gebete für ihre große Schwester bat."
Anschließend bedankte sie sich bei Fans für die Unterstützung und versicherte, dass ihre Liebe "wirklich etwas bewirkt".
Dolly Parton hatte am 28. September ihre anstehenden Konzerte in Las Vegas verschoben. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.
