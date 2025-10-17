Paukenschlag: Prinz Andrew legt alle royalen Titel nieder
Am Freitag hat Prinz Andrew angekündigt, alle seine royalen Titel und Ehrenämter niederzulegen – darunter den traditionsreichen Titel „Duke of York“ und die Mitgliedschaft im Hosenbandorden (Der Nobilissimus Orden des Strumpfbandes ist der älteste und angesehenste Ritterorden Englands).
In einer kurzen Erklärung begründete er den Schritt damit, die Arbeit der Königsfamilie nicht weiter zu belasten; zugleich bekräftigte er, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin entschieden zurückzuweisen. Der Schritt erfolgt nach anhaltendem Druck aus dem Königshaus und der Öffentlichkeit – und markiert den tiefsten Einschnitt in Andrews Stellung seit seinem Rückzug aus dem öffentlichen Dienst im Jahr 2019.
Epstein-Kontakte
Hintergrund ist die erneute Debatte um Andrews Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und neue Enthüllungen, die seine Darstellung früherer Kontakte in Zweifel ziehen. Für König Charles galt das Thema seit geraumer Zeit als schwelende Belastung; zuletzt mehren sich Berichte, wonach der Monarch auch formelle Schritte zur Aberkennung von Titeln erwogen habe. Mit Andrews Entscheidung, den Titel nicht mehr zu führen und auf Ehren zu verzichten, soll ein kostspieliger und politisch heikler Prozess vermieden werden – und ein weiterer Imageschaden für die Monarchie.
Rechtlich bleibt Andrew weiterhin „Prince Andrew“, da die Bezeichnung als Prinz aus seiner Geburt als Sohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. folgt und nicht einfach abgelegt werden kann. Eine vollständige Aberkennung erblich verliehener Adelstitel würde in der Regel ein parlamentarisches Verfahren erfordern.
Weiter im Fokus
Praktisch jedoch zieht sich Andrew damit aus den letzten symbolischen Resten seiner früheren Rolle zurück: Keine öffentlichen Auftritte im Namen der Krone, keine militärischen Ehrenfunktionen, kein Auftritt in Ordensregalien. Er bleibt Privatperson – wenn auch im Fokus der Boulevardpresse.
Für das Königshaus bedeutet der Schritt kurzfristig Ruhe, mittelfristig aber eine Nagelprobe: Gelingt es, mit klaren Standards für Integrität Vertrauen zurückzugewinnen, oder bleibt Andrew eine permanente Sollbruchstelle? Für Andrew selbst beginnt eine Ära des Schweigens – ohne Rang, ohne Band, mit einem Namen, der schwerer wiegt als jeder Titel.
