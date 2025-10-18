Letizia und Felipe: Königliche Liebe, die mit einem frivolen Witz begann

Nicht alle fanden es standesgemäß, als der spanische König Felipe VI. 2004 die geschiedene Journalistin Letizia Ortiz Rocasolano heiratete, die seit seiner Thronbesteigung im Juni 2014 den Titel "Königin von Spanien" trägt. Erste Begegnung zwischen Letizia und Felipe Dass sie die richtige Wahl war, hat Letizia inzwischen oft bewiesen. Sie hat sich einwandfrei an das Leben im Palast angepasst, Felipe zwei Töchter geschenkt und führt mit dem spanischen Royal eine skandalfreie Ehe. Das erste Aufeinandertreffen von Felipe und Letizia fand am 17. Oktober 2002 bei einem Dinner statt, das von einem spanischen Nachrichtensprecher ausgerichtet wurde. Felipe hatte seine zukünftige Frau bereits zuvor im Fernsehen gesehen und war von ihr begeistert.

Letizia saß an dem Abend mit dem Sohn des ehemaligen Königspaares Juan Carlos I. und Sofia an einem Tisch. Und schon bald soll klar gewesen sein, dass die beiden in Sachen Humor auf einer Wellenlänge sind. "Verlegen wir deine Wohnung in mein Schlafzimmer" Letizia, zuvor mit dem spanischen Schriftsteller Alonso Guerrero Pérez verheiratet, hatte gerade eine 80 Quadratmeter große Wohnung im Madrider Stadtteil Valdebernardo gekauft. Der Junggeselle Felipe bewohnte zu diesem Zeitpunkt ein imposantes Haus mit 1.800 Quadratmetern, bekannt als Pabellón del Príncipe, in Zarzuela.