Von wegen bescheiden: Kates unauffällige Accessoires im Wert von 450.000 Euro

Bei ihrem jüngsten Besuch in Nordirland diese Woche präsentierten sich Prinz William und Prinzessin Kate im urigen Look. Es ist ihr erster gemeinsamer Besuch in der Region seit Oktober 2022.

William setzte auf ein braunes Sakko, das auf den Look seiner Frau farblich abgestimmt war. Catherine trug einen groben Maxi-Rock und dazu braune Stiefel. Ein dunkelgrüner Pulli und grüner Mantel passten ideal zum Landleben in Nordirland, welches das Paar unter anderem bei einer Visite auf einem Bauernhof, erkundete.

Kate: Accessoires teuer als auf den ersten Blick geahnt

In Summe machte die Kleiderwahl des Paares einen recht bodenständigen Eindruck. Generell wird die Prinzessin von Wales für ihre preisbewusste Garderobe gelobt. Kate ist dafür bekannt, bestimmte Kleiderstücke mehrfach zu tragen und einmalig zu einem bestimmten Anlass.

So setzte sie einmal mehr auf Nachhaltigkeit, als sie sich bei ihrer Ankunft in Belfast einem maßgeschneiderten grünen Alexander McQueen-Mantel zeigte, in dem sie vor fünf Jahren zum ersten Mal gesehen wurde. Wenn da nicht die teuren Accessoires wären, welche das Outfit der dreifachen Mutter abrundeten.

Denn die waren weitaus teuer, als auf den ersten Blick vermutet.