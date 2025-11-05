Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

2023 noch sprach Herzogin Meghan, gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry, in New York öffentlich über die Gefahren und Herausforderungen der Kindererziehung im Social-Media-Zeitalter. Damals betonte sie, sie habe Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Meghan und Harry sind auch bekannt dafür, ihre Kinder aus dem Rampenlicht und somit aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch zumindest bei Meghan dürfte sich in den vergangenen Monaten diesbezüglich die Einstellung geändert haben: Immer wieder postet sie Fotos und kurze Videos von ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) auf ihrem Instagram-Profil. Die Gesichter der beiden sind dabei zwar nie zu erkennen, doch so streng scheint es Meghan mit dem Motto "Privates bleibt privat" nicht mehr zu halten. Auch Ehemann Harry ist in diesen Postings meistens zu sehen – und all das geht dem Sohn von König Charles III. angeblich mächtig gegen den Strich.

"Er mag die Darstellungen nicht" Das berichtet zumindest Page Six. Laut Insidern ist Harry immer mehr genervt von der öffentlichen Darstellung ihres Privatlebens durch seine Ehefrau. Daran könnte durchaus etwas dran sein, denn der Prinz ist bekannt dafür, sein Privatleben auch privat halten zu wollen – weshalb er gemeinsam mit seiner Familie 2020 auch in die USA zog, um der britischen Presse zu entkommen. Angeblich fühle sich Harry von Meghan vorgeführt und dazu benutzt, um die Reichweite ihrer Social-Media-Postings zu erhöhen. "[Harry] ist sich sehr bewusst, dass [Meghan] ihn zur Schau stellt", so ein Vertrauter des Paares zu Page Six. "Er mag die Darstellungen in den sozialen Medien nicht."

Während Meghan ihre Social-Media-Aktivitäten als Authentizität und Ausdruck von Selbstverwirklichung zu sehen scheint (oder diese zumindest so vermarkten möchte), dürfte Harry also die zunehmende Vermischung von Privatem und Öffentlichem kritisieren. Auch die Verbindung ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" mit ihrer früheren royalen Identität stößt bei ihm auf Unverständnis, berichtet Page Six. So vertreibt Meghan etwa eine Kerze, die nach ihrem Hochzeitsdatum benannt ist. Diese Art von Aktionen sollen laut der Quelle bei Harry unangenehme Erinnerungen wecken. "Er ist sich bewusst, dass solche Dinge keinen guten Eindruck machen und an Fergie erinnern", sagte der Insider in Anspielung auf Harrys Tante Sarah Ferguson, die einst ihren royalen Titel für kommerzielle Zwecke nutzte.

"Der Glanz ist verblasst" Die unterschiedliche Sichtweise, sich in den sozialen Medien zu präsentieren, führen laut Insidern zu Spannungen innerhalb der Ehe zwischen Harry und Meghan, was sich nicht zuletzt in Harrys Frustration widerzuspiegelt. "Der Glanz ist verblasst, was in dieser Phase einer Beziehung normal ist", so der Informant gegenüber Page Six. Doch die Probleme gehen offenbar tiefer: "Er hat auch sein Leben für sie ruiniert." Gemeint ist damit die öffentliche Wahrnehmung des Prinzen, die unter der Ehe mit Meghan zunehmend leidet – was sich etwa bei einem Baseballspiel der Dodgers am 28. Oktober zeigte, bei dem das Paar auf der Stadionleinwand ausgebuht wurde.