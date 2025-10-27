Süßes Video: Harry und Meghan sind bereits in Halloween-Laune

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich mit ihren Kindern Archie und Lilibet in herbstliche Halloween-Stimmung versetzt und einen Ausflug auf eine Kürbisfarm unternommen. Die Familie nutzte den Besuch, um passende Exemplare für Halloween auszuwählen – festgehalten wurde das Ganze von Meghan selbst in einem kurzen Instagram-Video.

Harry zeigt sich kreativ Der Clip zeigt zunächst eine stimmungsvolle Szenerie mit schmackhaft aussehenden Kürbissen und einer Vogelscheuche, bevor Aufnahmen Archie durch ein Maislabyrinth folgen. In weiteren Sequenzen sind die Sussexes gemeinsam unterwegs: Meghan zieht einen Wagen, der vollbeladen mit Kürbissen ist, während die Familie gemeinsam durch die Felder streifen. In einer Szene sind Harry und Meghan händchenhaltend zu sehen. Auch Meghans Mutter, Doria Ragland, war offenbar mit dabei und ist am Ende des Videos kurz zu sehen. Nach der Auswahl der Kürbisse begann direkt die kreative Arbeit: Prinz Harry schnitzte klassische Halloween-Motive in die Kürbisse und zeigt somit seine kreative Seite. Der Clip ist mit dem Song "California Dreamin'" von The Mamas & the Papas unterlegt.