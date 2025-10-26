Herzogin Meghan: Lebensverändernder Lotto-Gewinn

Ihre Schauspiel-Karriere mag Herzogin Meghan zwar an den Nagel gehängt haben. Dafür darf sich die ehemalige "Suits"-Darstellerin über einen neuen Vertrag mit dem Streaming-Giganten Netflix freuen, zu dem sie sich kürzlich erstmals geäußert hat. Auch für ihre Marke "As Ever" hat die zweifache Mutter große Pläne. Laut Celebrity Net Worth soll das Nettovermögen von Prinz Harry und Meghan aktuell insgesamt rund 60 Millionen US-Dollar betragen. Herzogin Meghan: Hollywood-Karriere dank Lotto-Gewinn? Doch was vielleicht nicht alle wissen: Wie Meghans Halbbruder Tom Markle 2017 der Daily Mail erzählte, soll die Ex-Schauspielerin ihre frühere Hollywood-Karriere einem Lottogewinn verdanken.

Ihrem Halbbruder zufolge soll ihr Vater im Lotto gewonnen haben, als Meghan neun Jahre alt war. 750.000 US-Dollar (rund 636.000 Euro) habe Markles Familie damals abgechasht. "Das Geld hat es Meghan ermöglicht, auf die besten Schulen zu gehen und die beste Ausbildung zu erhalten", erzählte Tom Markle vor Meghans Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry. Für rund 14.000 Euro im Jahr besuchte Meghan zunächst eine katholische Schule. Es folgte ein Studium an einer Privatuni. Auch der Umzug nach Hollywood soll vom Lotto-Geld finanziert worden sein.