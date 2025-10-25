Dilemma: Eugenie und Beatrice steht schwere Entscheidung bevor

Nachdem ihr Vater Prinz Andrew verkündet hat, seinen Titel Herzog von York niederzulegen, bleiben seine Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie Prinzessinnen. Dennoch haben die jüngsten Enthüllungen um Andrews Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal auch auf das Leben seiner beiden Töchter erhebliche Auswirkungen. Schwere Zeit für die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie "Die Yorks sind bekannt für ihre enge Verbundenheit. Beatrice und Eugenie werden von den jüngsten Entwicklungen am Boden zerstört sein und auch Angst vor dem haben, was kommen wird", zitiert Express.co.uk den Adels-Experten Richard Fitzwilliams.

Das Rampenlicht meiden die beiden Schwestern derzeit. Denn auch sie sind von der Image-Krise betroffen. "Es kann nicht einfach sein, die eigenen Eltern durch so etwas gezerrt zu sehen, und sie bleiben sehr geliebte Nichten des Königs", sagte die Adels-Expertin Katie Nicholl diese Woche gegenüber der BBC. Wem gilt Beatrices und Eugenies Loyalität? Prinzessin Beatrice hat wie ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie zwar einen royalen Titel, die beiden gelten aber nicht als aktive Mitglieder des Königshauses. Von König Charles III. und ihrem Cousin Prinz William werden die beiden jedoch sehr geschätzt und sie waren bisher auch gern gesehene Gäste bei royalen Anlässen. Doch während Berichte über die Beziehung von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson zum milliardenschweren Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anhalten, stehen ihre Töchter nun vor einer großen Entscheidung. Denn die Presse und viele Briten fragen sich: Wem gilt ihre Loyalität? Ihren Eltern oder dem Königshaus?

Eugenie und Beatrice kurz vor Weihnachten auf die Probe gestellt Ein königlicher Experte glaubt, dass die Integrität der beiden Schwestern dieses Weihnachten erheblich auf die Probe gestellt werden wird. Adels-Kenner Richard Palmer deutet an, dass Prinzessin Eugenie und Beatrice hinsichtlich ihrer Pläne für die nahenden Feiertage vor einer schwierigen Entscheidung stehen könnten. In einem Artikel für The i schrieb Palmer: "Die große Prüfung für Beatrice und Eugenie wird Weihnachten sein. Verbringen sie es mit ihren Eltern oder schließen sie sich dem Rest der Familie auf dem königlichen Anwesen in Sandringham an?" Der Royal-Experte fügte hinzu, dass dies nicht das erste Mal sei, dass Eugenie und Beatrice mit Problemen im Zusammenhang mit ihrem Vater zu kämpfen hätten. "Nach Jahren belastender Schlagzeilen über ihre Eltern haben sie bereits einige Erfahrung im Umgang mit Skandalen", stellte Palmer Fest.