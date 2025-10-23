Blondinen, Ballerinas, Prostituierte: Andrews Netzwerk der Anstößigkeit enthüllt

Nach und nach kommen immer mehr vermeintliche Details über Prinz Andrews Verwicklung in den Jeffrey-Epstein-Skandal ans Licht. Der britische Royal hatte am Freitag bekannt gegeben, alle seine royalen Titel und Ehrenämter niederzulegen – darunter den traditionsreichen Titel "Duke of York" sowie die Mitgliedschaft im Hosenbandorden (Der Nobilissimus Orden des Strumpfbandes ist der älteste und angesehenste Ritterorden Englands).

Virginia Giuffres Memoiren: Brisante Enthüllungen über Andrew

Zur Last gelegt wird Charles Bruder vor allem Virginia Giuffres posthum veröffentlichte Memoiren mit dem Titel "Nobody's Girl", welche am Dienstag erschienen sind und seitdem hohe Wellen schlagen.

Die US-Amerikanerin Giuffre warf dem 65-jährigen Royal vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem, als sie noch minderjährig war. Eine Zivilklage in den USA endete im Februar 2022 mit einem angeblich millionenschweren Vergleich. Im April 2021 beging Giuffre im Alter von 41 Jahren Suizid. In ihrem Buch beschreibt sie detailliert angeblichen Missbrauch durch Andrew und erzählt, wie Ghislaine Maxwell das Treffen arrangiert habe (dazu mehr).

Prinz Andrew bestreitet die Anschuldigungen vehement. Trotzdem verlor er zunächst seine militärischen Ränge, seine Rolle als aktives Mitglied der Royal Family und seine Anrede als Königliche Hoheit. Nun ist er auch kein Herzog mehr.