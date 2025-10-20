Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallene britische Prinz Andrew gibt auch seine verbliebenen royalen Titel und Pflichten auf. Das sagte der 65-Jährige in einer vom Palast veröffentlichten Erklärung. In Diskussionen mit seinem Bruder, König Charles III., und seiner Familie seien sie zu dem Schluss gekommen, dass "die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken", ließ Andrew mitteilen. Missbrauchsskandal: Andrew weist Anschuldigungen weiterhin zurück Mit der Erklärung kommt der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. weiteren Spekulationen und einer womöglich noch größeren Demütigung - der Aberkennung der Ehren durch den König selbst - voraus. In wenigen Tagen, am 21. Oktober, erscheinen die Memoiren von Virginia Roberts Giuffre, dem wohl bekanntestes Opfer in dem Missbrauchsskandal - sie hatte dem Prinzen vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. "Wie ich bereits gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück", ließ Andrew mitteilen. Der Skandal belastet das Königshaus seit Jahren. Ein Prinz bleibt der 65-Jährige weiterhin, den Titel trägt er schon seit seiner Geburt. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson wird ihren Titel Duchess of York den Angaben zufolge nicht länger verwenden. Die gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie bleiben aber Prinzessinnen.

Konflikt mit Charles: William plant rabiaten Umgang mit Andrew Andrews Entscheidung, seinen Herzosgtitel niederzulegen sei "nach Diskussionen" mit dem König und seiner Familie erfolgt. Britische Medien sind sich jedoch sicher: Andrew musste verzichten und sei zu dem Entschluss gedrängt worden. Alternativ hätte der König den Schritt möglicherweise von oberster Stelle aus angeordnet. "Das war eindeutig nicht allein Prinz Andrews Entscheidung", analysierte der Sender Sky News. Vom ersten Satz der Mitteilung an werde kein Zweifel daran gelassen, dass Charles gesagt haben müsse: "Genug ist genug." Charles soll mit dem Entschluss seines Bruders zufrieden sein - William dagegen ganz und gar nicht, wie die Sunday Times berichtete. Der Thronfolger ist sich demnach gewiss, dass das "Andrew-Problem" eines Tages auf seinem Tisch landen wird. William plant dem Bericht zufolge einen rabiaten Umgang mit Andrew, will ihn unter anderem von seiner künftigen Krönung und anderen öffentlichen wie privaten Anlässen ausschließen - und vom gänzlichen royalen Leben an sich. Der Kensington-Palast äußerte sich zu den Angaben nicht.