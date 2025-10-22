Memoiren enthüllen: Virginia Giuffre von "bekanntem Premierminister" vergewaltigt

Virginia Giuffres posthum erschienene Memoiren mit dem Titel "Nobody's Girl" sorgen für Wirbel. Die enthaltenen Details dürften den Forderungen nach weiteren Konsequenzen für Prinz Andrew zusätzliches Gewicht verleihen. Schon jetzt gibt es Rufe, ihm den Prinzentitel zu entziehen und ihn von seinem Anwesen nahe Schloss Windsor zu verbannen.

Virginia Giuffre belastete Prinz Andrew

Die US-Amerikanerin Giuffre warf dem 65-jährigen Royal vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Andrew bestreitet die Vorwürfe vehement. Eine Zivilklage in den USA endete im Februar 2022 mit einem angeblich millionenschweren Vergleich. Trotzdem verlor Andrew seine militärischen Ränge, seine Rolle als aktives Mitglied der Royal Family und seine Anrede als Königliche Hoheit. Zuletzt musste er auch seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrungen niederlegen.

Giuffre, die als prominentestes Opfer des US-Multimillionärs und verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (1953-2019) gilt, nahm sich im April dieses Jahres das Leben.

Hier einige der brisantesten Zitate aus Giuffres Buch zum Nachlesen: