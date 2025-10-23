Prinz William: Entscheidet er über die Zukunft von Archie und Lilibet?

Immer öfter spricht Prinz William davon, die britische Monarchie verändern zu wollen, sobald er König von Großbritannien ist. "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Veränderung ist gut", betonte der 43-Jährige zum Beispiel im Interview mit Schauspieler Eugene Levy in dessen Dokuserie " The Reluctant Traveler". Experten gehen davon aus, dass William die Monarchie vor allem modernisieren möchte. Doch es macht mehr und mehr auch den Anschein, als ob William ein strenger König sein wird, der alles daran setzt, um seine Pläne zu realisieren – auch dann, wenn er dabei eigene Familienmitglieder vor den Kopf stoßen könnte. So berichtet die französische Gala aktuell, dass die geplanten umfassenden Reformen des Thronfolgers auch Williams Neffen Prinz Archie (6) und Nichte Prinzessin Lilibet (4), also die Kinder von Harry, betreffen könnten.

Keine "königlichen Hoheiten" mehr Sobald William den Thron besteigt, könnte es durchaus sein, so Historiker Andrew Lownie gegenüber der BBC, dass er Archie und Lilibet ihre Titel "Prinz" und "Prinzessin" entzieht. William wolle laut Lownie nämlich den Fürsten- und Ehrentitel "Königliche Hoheit" von Familienmitgliedern entfernen, die keine aktiven royalen Aufgaben übernehmen. Anders ausgedrückt: all jene Familienmitglieder wären davon betroffen, die keine "Working Royals" sind. Diese Maßnahme könnte (unter anderem) auch Archie und Lilibet betreffen, obwohl ihre Titel gesetzlich geschützt sind. Eine solche Reform müsste jedoch vom Parlament abgesegnet werden. Der Prinz von Wales orientiert sich dabei offenbar an der dänischen Königin Margrethe, die 2022 vier ihrer Enkelkinder ihrer Titel enthoben hat. Auch seinen Onkel Prinz Andrew soll William bereits dazu gedrängt haben, auf seinen Titel als Herzog von York zu verzichten. Harry und Meghan haben ihren Titel "Ihre Königliche Hoheit" bereits 2020 verloren, als sie sich von der britischen Königsfamilie distanzierten und in die Vereinigten Staaten zogen. Trotzdem aber behielten sie nach wie vor ihren Fürstentitel und ihr Herzogtum. Ihre Kinder sind offiziell Prinz und Prinzessin. Das angespannte Verhältnis zwischen Harry und der königlichen Familie hat dazu geführt, dass Archie und Lilibet kaum Kontakt zu ihren Verwandten in Großbritannien haben. Besonders Lilibet hat Großbritannien bislang nur einmal besucht.