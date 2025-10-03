Prinz William über "das härteste Jahr, das ich je hatte"

Was für eine Ehre: Prinz William, der zukünftige König Englands, ist zu Gast in der Reise-Dokuserie "The Reluctant Traveler" auf, die von "American Pie"- und "Schitt's Creek"-Star Eugene Levy moderiert wird. Die beiden sprachen dabei über Gott, die Welt und natürlich deren Hotspot: London. Das zeigt ein Clip zur kommenden Folge, die am 3. Oktober auf Apple TV+ erscheint. Sehr offen erzählte der 43-jährige Adelige dabei auch über persönliche Schwierigkeiten und Herausforderungen.

"Das Leben stellt uns auf die Probe" Prinz William gibt sich in der Sendung locker, relaxt und persönlich. Er scherzt nicht nur mit dem Gastgeber, sondern lässt auch – zumindest so viel, wie es für einen Royal angebracht ist – Einblicke in sein Seelenleben zu. "Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr meines Lebens", gibt William mit Levy in einem Pub sitzend und sich ein Pint Bier gönnend an. Dann zeigt er sich von seiner nachdenklichen und philosophischen Seite: "Das Leben stellt uns auf die Probe, und diese zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind." Mehr Einblick gibt der Kurzclip noch nicht, aber man darf erahnen, dass der Prinz noch mehr Persönliches im Gespräch mit Levy preisgeben wird – vielleicht sogar das eine oder andere royale Geheimnis. Mit schockierenden Geständnissen wird wohl aber trotz allem nicht zu rechnen sein. In einer TV-Sendung bestätigte Levy, dass William ein unkomplizierter Gesprächspartner sei und erzählte, wie überrascht er über dessen Offenheit gewesen war. "Er hat über einige sehr persönliche Dinge gesprochen", erzählte der Schauspieler. "Ich durfte alle Fragen stellen, die ich wollte. Es gab keine Regeln vorab."

Viele familiäre Schicksalsschläge Von welchen Herausforderungen spricht William, wenn er auf das Jahr 2024 zurückblickt? Damals wurde die königliche Familie gleich mehrmals von gesundheitlichen Schicksalsschlägen gebeutelt. Im Jänner 2024 gab Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, bekannt, an Hautkrebs erkrankt und deswegen in Behandlung zu sein – wenige Monate zuvor machte sie eine Brustkrebs-Diagnose öffentlich. Kurze Zeit später, im Februar 2024, gab der Buckingham Palast bekannt, dass bei Williams Vater, König Charles III., Krebs diagnostiziert wurde. Es ist bis heute nicht bekannt, um welche Art von Krebs es sich handelt. Medienberichten zufolge soll der Krebs zwar nicht heilbar sein, der König könne aber gut damit leben. "Jetzt geht man davon aus, dass er 'mit' Krebs sterben könnte, aber nicht 'an' Krebs (...)", so Daily Telegraph-Journalistin Camilla Tominey beispielsweise.