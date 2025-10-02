Gerücht, dass Harry nicht Charles' Sohn ist: Friseur von Diana will Sache klarstellen

3. Oktober 1994: Der frühere Leibwächter und Reitlehrer Prinzessin Diana s, James Hewitt , veröffentlichte das Buch "Princess in Love", in dem er seine Liebesbeziehung zur Prinzessin von Wales enthüllte.

Diana gestand in einem Fernsehinterview mit dem früheren BBC-Reporter und Interviewer Martin Bashir ihre Affäre mit Hewitt. Weil dieser wie Prinz Harry rothaarig ist, halten sich seit vielen Jahren Spekulationen, dass der jüngere Bruder von Prinz William aus dieser Affäre Dianas hervorgegangen ist.

Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Exklusivgespräch hatte 1995 rund 23 Millionen Menschen in Großbritannien vor die Fernseher gelockt. Die damals bereits von Prinz Charles getrennte, aber noch nicht geschiedene Prinzessin beschrieb, wie sie sich vom Königshaus alleine gelassen und sabotiert fühlte, und legte die Affäre ihres Mannes mit seiner heutigen Ehefrau Camilla Parker-Bowles offen. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe", sagte Diana in die Kamera.